Judecatorul condamnat la inchisoare pentru luare de mita, dar disculpat de Curtea de Apel si CSJ, vrea sa revina in functie - ZdG.md

La o saptamana dupa ce Curtea Suprema de Justitie (CSJ) l-a achitat pe Gheorghe Popa, judecatorul care in 2013 a fost retinut in flagrant cu mita si care are a fost condamnat de prima instanta la sapte ani de inchisoare, acesta ar putea reveni in functie, scrie Ziarul de Garda.