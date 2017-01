Judecatorul Ghenadie Pavliuc, cel care l-a condamnat pe Vlad Filat ar putea deveni unul din adjunctii Judecatoriei Chisinau. Candidatura acestuia a fost acceptata de CSM - VIDEO

Magistratul Ghenadie Pavliuc a intrat in atentia opiniei publice dupa ce de-a lungul activitatii sale a luat mai multe decizii controversate. Mai exact, in luna mai al anului 2015, judecatorul Pavliuc a emis pe numele lui Ilan Sor, actualul primar de Orhei, un mandat de arest la domiciliu, desi procurorii solicitau arest in izolator, iar peste trei saptamani, l-a eliberat si din arestul la domiciliu.

In octombrie, la solicitarea procurorilor, acesta l-a trimis dupa gratii pe Vlad Filat, dupa care l-a scapat de inchisoare pe fostul deputat Valeriu Guma, condamnat in Romania la 4 ani cu executare.

Asa cum Pavliuc a fost unicul candidat inscris in cursa pentru functia de sef adjunct a Judecatoriei Chisinau, membrii CSM spun ca decizia a fost simpla. Tot astazi Consiliul Superior al Magistraturii a decis sa-i ridice imunitatea judecatorului de instructie, Dorin Munteanu de la judecatoria Centru.

Acesta ar fi decis eliberarea din arest preventiv a unui barbat invinuit de escrocherie, desi procuorii au cerut prelungirea mandatului si ar fi prezentat probe ca acesta a mai fost cercetat penal pentru actiuni similare. In consecinta suspectul a reusit sa fuga din tara, chiar daca peste trei zile, Curtea de Apel a respins incheierea magistratului.