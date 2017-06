Judecatorul Melniciuc va fi eliberat dupa ce expira cele 72 de ore de la retinere: nu exista motive sa ramana dupa gratii. Ce spune presedintele CSJ despre retinerea finului sau

Potrivit seful Procuraturii Anticoruptie, in cazul lui Melniciuc nu exista pericolul ca acesta sa altereze probele din dosar si sa influenteze ancheta.

Totodata, intrebat astazi despre retinerea finului sau, presedintele Curtii Supreme de Justitie a declarat ca nu comenteaza acest fapt.





Mihai POALELUNGI, PRESEDINTE CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE: " - Despre retinerea finului meu, intrebati organele de ancheta. - Dar ce credeti este adevarat ce i incrimineaza? - Nu cred nimic. - Dar nu v-ati interesat de dosar. - Ei si, chiar cum v-ati putea inchipui ca eu as putea sa ma interesez de dosar. Nu sunt eu persoana care trebuie sa-mi puneti astfel de intrebari, mergeti la procuratura anticoruptie. - Pai dvs care-l cunoasteti de aproape, credeti ca s-a imbogati ilicit? - Eu nu cred nimic. Eu nu sunt anchetator si nu pot sa va spun care si ce face. Puteti sa scrieti ce doriti, eu sunt dispus sa ma verifice oricine ce am si cred ca niciunul nu va indoiti despre faptul ca bunurile pe care eu le am sunt cumparate din banii pe care i-am primit in calitate de salariu la Curtea Europeana. Eu stiu ceea ce i se incrimineaza din ceea ce este scris in presa si atat, si cum va inchipuiti ca eu sa ma interesez de cazul dat nu vorbiti prostii, atat."

Acum doua zile, presedintele judecatoriei Rascani, Oleg Melniciuc a fost retinut de procurorii anticoruptie, fiind banuit de imbogatire ilicita. A fost posibil dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii si-a dat acordul. Acum doua zile in biroul acestuia au avut loc perchezitii. Procurorii nu au oferit multe detalii, insa sustin ca averea magistratului ar fi mai mare decat cea indicata in declaratia de venit. Melniciuc pledeaza nevinovat.

Pentru Ziarul de Garda, procurorul general, Eduard Harunjen a declarat ca obiectul examinarii sunt si donatiile facute de catre parintii pensionari ai lui Oleg Melniciuc care desi nu au nici un venit declarat la fisc, in ultimii ani i-au dat sute de mii de lei. Anterior, tot Ziarul de Garda scria ca mama magistratului ar detine in capitala mai multe spatii nelocative in blocuri noi cu o suprafata de sute de metri patrati. Totodata, portalul anticoruptie.md a mai scris ca in blocul de pe strada Hristo Botev, din capitala, care se construieste in prezent pentru magistratii Judecatoriei sectorului Rascani, Melniciuk si rudele sale ar avea apartamente si spatii comerciale.

Oleg Melniciuc este presedinte al judecatoriei Rascani din 2013. Acesta este finul de cununie a presedintelui Curtii Supreme de Justitie, Mihai Poalelungi.