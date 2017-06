Judecatorul, Oleg Melniciuc, cercetat pentru imbogatire ilicita, va fi eliberat si cercetat in libertate. Presedintele CSJ: "Despre retinerea finului meu, intrebati organele de ancheta..." - VIDEO

Potrivit procurorilor, judecatorul Oleg Melniciu va fi cercetat in stare de libertate. Prezent astazi la o lansare de carte impreuna cu mai multi colegi, presedintele Curtii Supreme de Justitie, Mihai Poalelungi, care este si nasul de cununie al lui Melniciuc, a spus ca nu stie prea multe despre dosar.



Mihai POALELUNGI, PRESEDINTE CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE: "Despre retinerea finului meu, intrebati organele de ancheta, dar ce credeti este adevarat ce i se incrimineaza? Nu cred nimic. Eu stiu ceea ce i se incrimineaza din ceea ce este scris in presa si atat, si cum va inchipuiti ca eu sa ma interesez de caz."



Si despre Mihai Poalelungi, anterior presa a scris ca ar avea averi de milioane. Presedintele CSJ spune ca a agonisit totul legal si nu se teme daca oamenii legii vor pasi si pragul casei lui.

Mihai POALELUNGI, PRESEDINTE CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE: " Puteti sa scrieti ce doriti, eu sunt dispus sa ma verifice oricine ce am si cred ca niciunul nu va indoiti despre faptul ca bunurile pe care eu le am sunt cumparate din banii pe care i-am primit in calitate de salariu la Curtea Europeana..."





Unii judecatori sunt nemultumiti de faptul ca s-a luat la puricat averea lor.

Iulia SIRCU, JUDECATOR CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE: "Daca un om de rand are o casa inseamna ca el e gospodar, moldovan de-al nostru, dar daca un judecator, a lucrat 35 de ani cum de exemplu eu, eu am lucrat, alta avere nu avem, iata totusi, avem descrisi in Ziarul de Garda ca avem casa cu parere negativ, daca noi am lucrat toata viata de ce nu am putea avea o casa, dar altii tot ca dvs-tra lucreaza, dar nu au, dar altii poate au un alt stil de viata, in calatorii, cineva pune accent pe calatorii pe sanatoriu."



Ion PLESCA, PRESEDINTELE CURTII DE APEL: "Judecatorii nu comenteaza chestiile astea nu se comenteaza. // Judecatorii sunt corupti?-Nu.Judecatorii sunt corupti? Nu. Atunci cum se imbogatesc?Nu comentam..."

"Eu nu cred ca e cazul sa comentam cazul, e faza incipienta organul sa-si faca treaba, nu uitati ca exista prezumtia nevinovatiei."

Oleg Melniciuc a fost retinut acum cateva zile, fiind banuit de imbogatire ilicita. Procurorii nu ofera multe detalii, insa sustin ca averea magistratului ar fi mai mare decat cea indicata in declaratia de venit. Melniciu locuieste intr-o casa de lux din sectorul Rascani al capitalei cu o suprafata oficiala de 162 de metri patrati.

Acum cateva zile, pentru Ziarul de Garda, procurorul general, Eduard Harunjen a declarat ca obiectul examinarii sunt si donatiile facute de catre parintii pensionari ai lui Oleg Melniciuc care desi nu au nici un venit declarat la fisc, in ultimii ani i-au dat sute de mii de lei.

Melniciuc pledeaza nevinovat.