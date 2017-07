Judecatorul Oleg Melniciuc va fi cercetat penal si pentru declaratii false. Eduard Harunjen a cerut acest lucru Consiliului Superior al Magistraturii care i-a dat unda verde - VIDEO

Potrivit CSM, de-a lungul cariereri sale, magistrata Domnica Manole ar fi fost implicata in mai multe actiuni care ar pune sub indoiala integritatea acesteia. Un caz ar fi cel in care inca in 2008 judecatoarea a fost filmata cum ii acorda asistenta juridica ex-deputatului Eduard Musuc.

Totodata, acest lucru s-a decis deoarece magistrata ar fi luat decizii in favoarea avocatei sale astfel aflandu-se in conflict de interese, dar si pentru ca nu a informat organele de drept ca a fost influentata pentru a lua o decizie in cateva dosare, inclusiv cel cu referendum-ul platformei DA.

Domnica Manole nu a raspuns la telefon pentru comentarii insa pentru Ziarul de Garda a declarat ca decizia este abuziva si ca o va ataca la CSJ. Tot astazi la solicitarea procurorului general, CSM a permis ca Oleg Melniciuc sa fie cercetat pentru un alt capat de acuzare. A fost respinsa insa solicitarea lui Eduard Harunjen de a-l suspenda din functie.

Acum o saptamana Oleg Melniciuc a fost retinut de procurorii anticoruptie dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii si-a dat acordul. Atunci, in biroul acestuia au avut loc perchezitii. Procurorii nu au oferit multe detalii, insa sustin ca averea magistratului ar fi mai mare decat cea indicata in declaratia de venit cu aproximativ 700 de mii de lei. Melniciuc pledeaza nevinovat.