Jumatate din masinile care se vand pe piata second hand din tara au un kilometraj de sub 150 de mii de km. Ce fac soferii pentru a obtine un pret mai bun: scad intentionat din kilometraj - VIDEO

“La Toyota, informatiile legate de odometru se gasesc doar in bord, respectiv asta e si o problema pentru Toyota, ca odata modificate aici, ele in alta parte nu se gasesc, cat poate sa aflati din istoricul din service si nu ma refer la Cartea de Service, care este o minciuna, dar anume istoricul de la dealer.”



Denis Josanu a facut o afacere din inspectarea tehnica a masinilor care sunt puse in vanzare.



Denis JOSANU, SPECIALIST IN INSPECTAREA TEHNICA A MASINILOR: “Cumva am luat noi locul la acel cumetru care crede el ca pricepe ceva in masini si ar putea veni cu o recomandare mai buna.”



Afacerea este una rentabila, in conditiile in care 90 la suta din masinile care intra in tara au kilometrajul scazut artificial, spune el.



Denis JOSANU, SPECIALIST IN INSPECTAREA TEHNICA A MASINILOR: “Daca nu e tamponata si nu a fost reparata si nu a fost introdusa astfel in tara, inseamna ca are odometrul modificat, e simplu. Nu prea sunt masini curate, va zic.”



Acelasi lucru il zic si expertii de la Institutul pentru Politici si Reforme Europene, care au analizat piata second hand din tara. Acestia au comparat 4 mii de anunturi de vanzare a autoturismelor din Moldova si Lituania. Cea din urma a fost selectata pentru ca esantionul de masini care ajung acolo din Europa e comparabil cu cel de la noi.



Stanislav GHILETCHI, EXPERT INSTITUTUL PENTRU POLITICI SI REFORME EUROPENE: “Kilometrajul mediu al automobilelor care se vand in Moldova e cuprins intre 150-160, pe cand in Lituania e cuprins intre 190 si 200 de mii. Este o diferenta semnificativa.”

Anume acest lucru ar demonstra ca datele odometrului sunt constant fraudate. In 2018 nicio persoana nu a fost amendata pentru ca ar fi umblat la kilometrajul masinii, de altfel, pentru ca e si greu de dovedit.



Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Studiile din strainatate arata ca 30 la suta din masinile vandute in Europa au datele de la bord, in ceea ce tine de kilometraj, modificate intentionat. In Uniunea Europeana, fraudarea acestor cifre este interziza in 25 de tari, iar sanctiunile variaza. In Franta, infractorii risca pana la doi ani de inchisoare, iar in Slovacia – pot primi o amenda de 226 de euro. In Moldova amenda este de cel mult 4500 de lei pentru persoane fizice si 7500 pentru cele juridice.”



Stanislav GHILETCHI, EXPERT INSTITUTUL PENTRU POLITICI SI REFORME EUROPENE: “Este fraudat consumatorul, pentru ca achita mai mult pentru un automobil decat valoarea reala a acestuia. Acest lucru duce la costuri mari de mentenanta si reparatie si la inrautatirea mediului ambiant.”



De curand, doi deputati neafiliati au inregistrat in Parlament un proiect care isi propune ca toate masinile straine de mana a doua, importate in tara, sa fie verificate si incluse intr-o baza de date. Cei de la vama vor inregistra cifrele de la odometru si aspectul exterior al vehiculelor, pentru ca acest fenomen sa dispara. Proiectul insa nu a ajuns inca in plen.