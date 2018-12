PSRM ar putea forma jumatate din urmatorul Parlament, in timp ce PAS si PPDA vor deveni a doua forta in legislativ. PD s-ar putea alege cu 18 mandate, iar partidul SOR - cu 5 - Sondaj

Jumatate din urmatorul Parlament ar putea fi reprezentat de socialisti, in timp ce PAS si PPDA vor deveni a doua forta in legislativ. Democratii s-ar putea alege cu 18 mandate, iar partidul SOR - cu 5, pe cand PLDM, PL sau PPEM nu au nicio sansa sa revina in fruntea tarii. Sunt prognozele facute de o companie de sondaje de la noi. Autorii spun ca pentru prima data in ultimii 20 de ani, comunistii nu vor obtine niciun fotoliu pe baza listei de partid.