Jurnalista de la "Radio Orhei", bruscata de Marina Tauber la un protest organizat de partidul Sor, a depus o plangere la politie: "ONG-urile de media indeamna Procuratura sa se autosesizeze" - VIDEO

Incidentul a avut loc acum doua zile la protestul organizat de partidul Sor la Orhei. Din imaginile postate pe internet se vede cum primarul din Jora de Mijloc, Marina Tauber, care avea o matura in mana se ia de jurnalisti.

Tatiana DJAMANOV, DIRECTOR RADIO ORHEI: “Am depus o plangere la politie.”

Petru MACOVEI, DIRECTOR EXECUTIV API: “Acest acz este scandalos nu doar prin faptul ca un functionar public instiga la ura si la violenta impotriva jurnalistilor. Comportamntul doamnei Tauber este de dosar penal. Cer procuraturii generale macar de data aceasta sa se autosezizeze.”

Purtatorul de cuvant al Procuraturii Generale ne-a comunicat ca vor examina acest caz, doar daca vor fi sesizati. Acum cateva saptamani si Ilan Sor, condamnat la 7 ani de inchisoare in dosarul BEM, a amenintat jurnalistii intr-un video plasat pe retele de socializare.

"Jurnalistii platiti, care isi permit sa scrie lucruri murdare despre oameni, vreau sa va avertizez - cum ajung la putere, dar asta se va intampla degraba, va asteapta o lustratie dura pe fiecare dintre voi. Incetati! Daca nu, o sa va doara! Gata, m-ati saturat!"

Marina Tauber, vicepresedinte al Partidului Sor a fost aleasa primar in Jora de Mijloc in urma scrutinului din 20 mai, obtinand 61 la suta din sufragii. Ea figureaza in raportul Kroll, la fel ca si liderul formatiunii, primarul de Orhei. Ilan Sor a fost retinut in mai 2015 in dosarul Bancii de Economii si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare in penitenciar de tip semi-inchis.

O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor este in libertate.