"Presedintele Parlamentului XX si Procurorul General YY au participat la evenimentul ZZ". Jurnalisti si ONG-uri protesteaza fata de interpretarea abuziva a Legii privind protectia datelor cu caracter personal

Astfel, mai multi jurnalisti de investigatie si oganizatii nonguvernamentale din tara protesteaza impotriva modului de interpretare a Legii privind datele cu caracter personal, in investigatiile jurnalistice de interes public.

In semn de protest, jurnalistii si ONG-urile publica stiri in care in loc de numele sau functia personajelor sunt scrise X, Y, Z sau alte litere care nu dezvaluie identitate acestora.

"Scrisoare deschisa de la ministrul XX catre presedintele YY; YH catre WZ: „Nu pot sa comentez niste declaratii politice”; Sustinatorii lui XY", sunt cateva dintre titlurile folosite de catre jurnalisti.





La sfarsitul fiecarui articol apare urmatoarea nota:





"Depersonalizarea articolelor face parte din campania impotriva interpretarii abuzive si eronate a Legii privind protectia datelor cu caracter personal, initiata de mai multi jurnalisti si organizatii de media din Republica Moldova."







In cadrul acestei campanii vor fi organizate mai multe activitati, inclusiv cluburi de presa, o conferinta cu participarea expertilor din tara si de peste hotare la care vor fi discutate interpretarile abuzive ale Legii privind protectia datelor cu caracter personal. Totodata, autoritatile publice sunt chemate sa interpreteze si sa aplice legea privind protectia datelor cu caracter personal in mod rezonabil si in conformitate cu standardele europene, noteaza Anticoruptie.md.

Campania a inceput dupa ce ziarista Mariana Rata, de la Centrul de Investigatii Jurnalistice, a fost atrasa intr-un proces penal dupa ce fostul comisar al capitalei, Vladimir Botnari, a depus o plangere prin care cere tragerea la raspundere penala a jurnalistei pentru colectarea si difuzarea datelor cu caracter personal care ii vizează familia in una dintre investigatiile sale. Procurorul a respins cererea lui Botnari si a semnat o ordonanta de neincepere a urmaririi penale.

Campania este susţinută de:

Centrul de Investigatii Jurnalistice

Centrul de Jurnalism Independent

Asociaţia Presei Independente

Centrul de Resurse Juridice din Moldova

Transparency International Moldova

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

Fundaţia Est Europeană

Asociaţia Femeilor Avocate din Moldova

ExpertForum (EFOR), Bucureşti

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT

Portalul Anticoruptie.md

Ziarul de Gardă

*Sursa poza: Rise.md