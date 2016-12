Jurnalistul Vasile Botnaru si scriitorul Vladimir Besleaga au primiti distinctii din partea statului roman - VIDEO

Jurnalistul Vasile Botnaru a primit Ordinul National “Serviciul Credincios” in grad de Comandor.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI IN REPUBLICA MOLDOVA: “Este unul dintre cei mai apreciati jurnalisti si analisti din Republica Moldova. Presedintele Romaniei doreste de a rasplati in semn de inalta pretuire pentru contributia semnificativa avuta la promovarea democratiei in Republica Moldova pentru consolidarea comunitatii de limba si civilizatie pe ambele maluri ale Prutului”.

Vasile BOTNARU, DIRECTOR BIROUL RADIO EUROPA LIBERA: “Este un avans ca nu am de gand sa cedez indiferent de cine si cat de puternic ne preseaza sa ne dezicem la apartenta noastra la spatiul civizaional occidetal si la spatiul firesc romanesc.”

Verticalitatea si devotamenul sunt esentiale in meseria de jurnalist, spune Vasile Botnaru.

Vasile BOTNARU, DIRECTOR BIROUL RADIO EUROPA LIBERA: “Daca stii sa-ti faci meseria cu devotament fara sa sa o tradezi atunci e simplu. Coteaza atunci cand sa nu esti liber sa nu spui minciuni.”

Scriitorul Vladimir Besleaga a primit ordinul “Meritul Cultural” in grad de Comandor.

Vladimir BESLEAGA, SCRIITOR: “Este o a treia decoratie pe care ne- ofera Romania”.

Vasile Botnaru, a fondat agentia de stiri Basa-press, iar la sfarsitul anilor 90 a muncit si la PRO TV Chisinau. Acum el este Directorul biroului din Chisinau al postului Radio Europa Libera. Vladimir Besleaga a scris numeroase romane, carti pentru copii si a fost deputat in primul parlament al Republicii Moldova.