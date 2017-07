L-au snopit in bataie, iar apoi i-au luat masina. Doi barbati, retinuti de politie. Cum s-ar fi intamplat totul - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, incidentul a avut loc ieri. Banuitii au lovit victima in regiunea capului si i-ar fi luat automobilul de model Nissan.

La scurt timp, in apropierea satului Rautel, Falesti masina a fost stopata de oamenii legii, iar soferul s-a dovedit a fi in stare de ebrietate avansata, avand 1,25 mg/l in aerul expirat.

Suspectul care se afla la volanul automobilului risca amenda pana la 42 500 de lei cu privarea dreptului de a conduce mijloace de transport pe un termen de pana la 5 ani.

Totodata ambii banuiti risca sa fie cercetati penal pentru talharie.