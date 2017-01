L-au lasat fara permis de conducere dupa ce au descoperit ca are 17 puncte de penalizare: "Nu puteti sa-l luati, dom' politist, fiti oleaca mai serios" - VIDEO

Discutia dintre politist si sofer:

Soferul: Dvs nici ca cum nu puteti sa-mi ridicati mie permisul de conducere. Dom' politist haideti sa fim seriosi.

Politistul: Eu va explic inca odata si va arat ce imi arata mie baza de date. Baza de date imi arata ca dvs la momentul dat aveti acumulate 17 puncte de penalizare. In baza de date nu imi arata ca aveti contestatii, ca aveti judecati castigate.

Soferul: Dvs nu puteti sa-mi luati mie permisul pana cand instanta de judecata nu se pronunta.

Politistul: Domnule Marin, dvs semnati.

Soferul: Nu dl politist ca nu eu am incalcat, pe ce data a fost? Da de ce imi scrieti pe data de 7 septembrie daca nu eu atunci am fost. Nu eu am incalcat. Care este procedura mai departe?



In cazul in care soferii acumuleaza peste 15 puncte de penalizare acestia raman fara permis de conducere, insa primesc unul provizoriu pentru 3 luni, timp in care autoritatile decid in instanta de judecata daca soferul va ramane fara permis timp de 6 - 12 luni.