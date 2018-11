L-au prins in flagrant. Momentul in care mascatii scot dintr-o masina si pun la pamant un barbat suspectat de furturi. Actiona imrepuna cu alti doi adolescenti - VIDEO

Potrivit politiei, banuitii au intrat in cel putin doua locuinte si trei automobile. Acestia stricau lacatele usilor pentru a intra in casa si luau de acolo tot ce puteai duce cu ei. In cazul automobilelor, suspectii stricat geamurile si intrau in masini. In total, acestia au furat lucruri de 80 de mii de lei.

Obiectele furate au fost gasite in casele suspectilor si urmeaza sa fie restituite stapanilor. Cei trei banuiti, care au varstele cuprinse intre 15 si 31 de ani, au fost retinuti. Acestia sunt cercetati in libertate, iar daca vor fi gasiti vinovati ei risca pana la 4 ani inchisoare.