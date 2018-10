La 10 zile dupa explozia de la Rascani, unul dintre supravietuitori s-a intalnit cu pompierul care i-a salvat viata. Barbatul a mers la spital ca sa-i multumeasca - VIDEO

Alexandru Mocreac a scapat cu viata ca printr-o minune in seara deflagratiei, iesind viu de sub placile de beton, cazute peste patul in care dormea. Astazi, barbatul a mers in vizita la spitalul unde este internat pompierul care i-a salvat viata. Cu groaza, acestia si-au amintit prin ce au fost nevoiti sa treaca.

Vasile, POMPIER: “Noi ne urcam cu colegii sus, cand l-am vazut pe dumnealui si i-am acordat ajutorul necesar, era ranit putin la cap. Faceam lucrarile acolo si mi-a cazut ceva pe spate si m-a adus la salvare.”

Alexandru MOCREAC, SUPRAVETUITOR: “A aparut inca un prieten in viata mea, un pic mai devreme trebuia sa vin, dar fizic nu am putut. Astept sa se puna pe picioare si o sa ne mai vedem.”

Barbatul locuia la etajul 14 al blocului in care s-a produs explozia. Dupa ce 3 apartamente s-au prabusit peste locuinta sa, el a iesit in ceea ce avea pe el, in lenjerie si intr-un tricou. Acum zece zile avea capul bandajat si mai multe leziuni. Dormea pe unde apuca, cand pe la fratele sau, cand la interpreta Lenuta Gheorghita, care l-a adapostit pentru 5 zile.

Alexandru MOCREAC, SUPRAVETUITOR: “In dependenta, dimineata in ce loc trebuia sa fiu, in diferite sectoare a sectoarelor decideam unde sa raman.”

Acum, barbatul este cazat la spitalul Feroviar, unde primeste si asistenta medicala de care are nevoie.

Viata i s-a schimbat in totalitate intr-o singura noapte, iar acest salon de spital i-a devenit casa. Recunoaste ca ii lipsesc multe, insa este bucuros ca a ramas viu.

Alexandru MOCREAC, SUPRAVETUITOR: “Nu am un local, unde pot sa imi aranjez tot, sa ma trezesc sa iau. Azi sunt aici maine in alta parte, am obosit psihologic, vreau sa ies din starea asta.”

Isi incepe viata de la zero, iar de luni va merge la munca si spera ca de acum incolo, lucrurile se vor aranja. Chiar daca nu a decis unde va locui mai departe, este convins ca nu vrea sa se intorca in apartamentul sau.

Alexandru MOCREAC, SUPRAVETUITOR: “Mai multe probleme serioase au aparut. Vreau la lucru. Gasesc eu solutia sa merg mai departe.”

Lucrarile de repartie a cladirii ar urma sa dureze doua luni. Intre timp, cei de la primarie spun ca pregatesc procedura de licitatie pentru a cumpara apartamentele sociale unde urmeaza sa fie cazati sinistratii pana la restaurarea locuintelor.