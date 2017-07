O mare de preoti in frunte cu Igor Dodon a marcat 25 de ani de la canonizarea lui Stefan cel Mare. Ceremonia a blocat traficul in centrul capitalei - VIDEO

De dimineata catedrala mitropolitana a fost impanzita de agenti de paza. Cu lumanarea in mana si cu ochii pe camere, presedintele a stat la slujba. Si-a adus si deputatii.

”Nu cred ca vin cu credinta.”

”E bine ca participa.”

Crestinii sarbatoresc azi 25 de ani de la canonizarea lui Stefan cel Mare si Sfant. Alaturi de mitropolit, seful statului a mers pana la monumentul domnitorului, unde cei doi au depus flori.

IPS MITROPOLITUL VLADIMIR: ”Tin sa multumesc dlui presedinte pentru sustinere, pentru sustinerea credintei ortodoxe, pentru ca este prezent la sfanta si Dumnezeiasca liturgie si nu numai vine formal sa il vada lumea, dar vine sa se roage si s-a rugat nu numai acuma, ci multi ani in urma era prezent in zilele postului mare, cu lumanarica in mana, se ruga, se marturisea, se impartasea. Asa ar trebui sa fie un presedinte in tara cu credinta ortodoxa, ii indemn si pe ceilalti demnitari de stat, sa vina la sfanta biserica, impreuna cu alegatorii sai. Pe dl presedinte dvs l-ati invitat? L-au invitat crestinii, el singur vine, eu uneori vin slujba, nici nu stiu ca el va fi.”

Igor DODON, PRESEDINTE: ”Stefan cel Mare ne-a spus urmasilor, sa pastram acest pamant. Sarcina cea mai importanta e sa pastram statalitatea, sa reintegram tara.”

Criticat in campanie electorala pentru mesaje similare de sustinere a lui Igor Dodon, mitropolitul nu se arata deranjat de acest lucru.

IPS MITROPOLITUL VLADIMIR: ”Foarte bine ca am fost criticat si voi fi criticat, pentru ca eu sunt pentru credinta ortodoxa.”

Presedintele a decorat astazi 16 clerici. Biserica Ortodoxa Romana l-a canonizat pe Stefan cel Mare in 1992 si este sarbatorit pe 2 iulie. Desi cronicarii l-au caracterizat pe voievod ca fiind "manios si degraba varsatoriu de sange nevinovat", biserica il descrie ca fiind "cinstit, bun, mare, sfant si milostiv", Stefan cel Mare si Sfant a fost domn al Moldovei 47 de ani, din 1457 pana in 1504 si a ctitorit in jur de 40 de manastari si biserici.