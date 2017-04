La 7 aprilie 2009 la Chisinau au avut loc proteste de care nu a mai vazut Moldova. Tineri furiosi si cladiri de stat devastate. Dupa 8 ani, doar un singur politist a ajuns sa fie condamnat - VIDEO

La 8 ani de la protestele de pe 7 aprilie avem zeci de dosare examinate in instante doar de ochii lumii si un singur politist condamnat la inchisoare, nu si pedepsit. Dosarul lui Valeriu Boboc a ajuns la CEDO, in timp ce cel care l-a ucis se plimba liber pe undeva, desi a fost condamnat la 10 ani de inchisoare. Multi dintre cei care detineau functii in 2009, sunt si acum in fotolii caldute si chiar au avansat.