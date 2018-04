La 9 ani de la 7 aprilie avem sute de cauze penale, zeci de dosare examinate in instante si un singur politist condamnat, nu si incatusat. Multi dintre cei care detineau functii in 2009, sunt si acum in fotolii in Parlament sau Guvern

Un tanar ucis, zeci de raniti si tineri maltratati in comisariatele de politie - este bilantul protestelor din 7 aprilie 2009. Dupa 9 ani nimeni nu a fost pedepsit pentru decesul lui Valeriu Boboc.

Victor BOBOC, TATAL: "A fost condamnat un politist Ion Perju care se stie ca si acela e fugar dat in cautare de Interpol. A fost condamnat la 10 ani. Au gasit un tap ispasitor si acela a fugit din Moldova."

Potrivit Procuraturii Generale, patru persoane au fost condamnate definitiv pentru dezordini in masa si jafuri si doar pentru 16 politisti au fost emise sentinte de condamnare.

Au fost cercetati penal si ministrul de interne de atunci Gheorghe Papuc si fostul comisar al capitalei, Vladimir Botnari. Acestia insa au fost achitati de Curtea Suprema de Justitie. Asta desi intial Papuc a fost condamnat la 4 ani de inchisoare executare, iar Botnari la 2 cu suspendare. Curios este ca decizia Cutii Supreme de Justitie a fost luata in timp ce Papuc era dat in cautare nationala.

7 iulie 2015

Gheorghe PAPUC, EX-MINISTRU DE INTERNE: "Daca mi s-ar intampla inca o data asemenea evenimente, noi procedam la fel. Eu nu ma consider vinovat si nici nu puteam sa fiu vinovat."

Dupa protestele din 2009, s-a anuntat zgomotos ca mai multi politisti au fost suspendati din functie. Se pare insa ca s-a facut doar de ochii lumii, unii fiind ulterior avansati. Potrivit Procuraturii Generale, in 71 cazuri au fost pornite cauze penale. 42 pentru tortura, 19 pentru exces de putere sau depasirea atributiilor de serviciu, iar in 10 cazuri au fost pentru alte categorii de infractiuni.

Alexandru Panzari, pe atunci sef adjunct al Serviciului Operativ al MAI a fost achitat in toamna anului trecut in dosarul 7 aprilie, in care era invinuit de depasirea atributiilor de serviciu, iar inainte de asta a fost numit in functia de sef al Inspectoratului General de Politie la propunerea ministrului de interne, Alexandru Jizdan.

Alexandru PANZARI, SEF IGP: “Nu sunt vinovat si m-am declarat de nenumarate ori nevinovat.“

In timpul protestelor din 2009, actualul ministru de interne, Alexandru Jizdan era sef al Departamentului Servicii Operative al MAI.

Numele sau nu a figurat in niciun dosar deschis dupa proteste. Potrivit procuraturii generale, 17 politisti au fost achitati. In cazul a doi colaboratori de politie a fost incetata urmarirea penala, iar 11 persoane au primit inchisoare cu suspendare, deci se afla si ele in libertate. Pe rolul instantelor de fond se afla o singura cauza penala in privinta a 2 persoane, iar in instantele de apel - 4 cauze in privinta a 10 persoane