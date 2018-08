La aproape 80 de ani de la inceperea valului de deportari in Siberia, urmarile tragediei par si acum vii in mintea multor oameni. Elenei, o femeie care a trait fiorii deportarilor prin ochii si povestile mamei - VIDEO

La aproape 80 de ani de la inceperea valului de deportari in Siberia, urmarile tragediei par si acum vii in mintea multor oameni. Este si cazul Elenei, o femeie care a trait fiorii deportarilor prin ochii si povestile mamei, luata cu forta de acasa la doar 11 ani. In ziua in care Europa comemoreaza victimele nazismului si comunismului, aceasta a primit dosarul deportarii familiei sale.