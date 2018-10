La aproape o zi de la explozie corpurile neinsufletite ale femeii si copilului ei de patru ani, raman blocate sub daramaturi. O batrana de la etajul 15 e data disparuta, iar doi dintre raniti raman internati la spital - VIDEO

Femeia, care impreuna cu fiul ei de patru ani a murit in explozia din sectorul Rascani era profesoara de limba romana la Universitatea Ion Creanga. Pe pagina de facebook a insitutiei este scris un mesaj de condoleante pentru rudele acesteia.

Liuba PETRENCO, ŞEFA CATEDREI LIMBA ŞI COMUNICARE, UPSIC: “ Ultimii ani alucrat in grupele de refugiati si a avut ore de limba romana. Ea era foarte toleranta, foarte blanda, era profesoara foarte buna. Evident catedra strange bani si vom apela la colegii de munca.”

Intre timp, prietenii femeii ne-au spus ca sotul victimei a ramas singur si are nevoie de ajutor. In momentul deflagratiei, toti impreuna se aflau in apartament, iar dupa bubuitura au ramas prinsi sub daramaturi.

Barbatul a fost salvat. Acum acesta incearca sa adune bani pentru a-si inmormanta sotia si copilul. Intre timp, locatarii blocului ne-au povestit ce au simtit cand s-a produs deflagratia.

Alexandru Mucreac are 56 de ani. El se considera un norocos pentru ca a ramas in viata.

Alexandru MUCREAC, LOCATAR: “A cazut plita iata asa, dar eu eram cu patul aici. Si m-a inchis de restul care cadeau. Dar daca ar fi cazut invers.”

Cand a vazut ca apartamentul, practic, i se darama a facut tot posibilul ca sa iasa din locuinta.

“Eu nu am reusit sa ma sperii. Am gasit o bucata de beton, am spart mobila si prin asa o crapatura am trecut.”

Femeia de 32 de ani, in apartamentul careia s-a produs explozia a fost ranita si transportata la spitalul de Urgenta. Potrivit medicilor, ea este inconstienta.

Silvia RADU, MINISTRUL SANATATII: “ Ea cand a fost internata era constienta si a povestit cum a avut loc explozia. 30 la suta din corpul ei este afectat de arsuri si ea este intr-o stare foarte grava.”

Isi revin cu greu si ceilalti locatari. O femeie care locuieste la etajul 19 spune ca a crezut initial ca a fost un cutremur.

“A fost o explozie puternica, a aruncat paturile, s-a zguduit peretele. Eram in soc nu ne puteam da seama ce se intampla. Nu era miros de gaz.“

In apartamentul vecin a cazut tavanul si a murit o femeie si un copil. Toate s-au prabusit unele peste altele pana la etajul 13.”

De dimineata, locatarilor li s-a permis sa intre in apartamentele lor ca sa-si ia lucrurile necesare. Nu inainte de a fi echipati cu casti de protectie si sa fie indrumati de pompieri.

“Langa ascensor peretii au cazut, este mult praf sus cred ca este si mai distrus.”

Oamenii spun ca nu cred in versiunea preliminara anuntata de autoritati.

“Credeti ca a fost de la o butelie de gaz? Nu putea fi asa ceva de la o butelie de gaz.”

“De la gaz nu putea fi o explozie atat de puternica.”

Potrivit medicilor, doar doi din cei opt raniti raman internati la spital. Este vorba de un pompier si proprietara apartamentului unde s-a produs explozia. Ceilalti raniti au primit ingrijirile medicale necesare si au refuzat spitalizarea.