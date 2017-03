La biblioteca, nu doar pentru carti, dar si in cautare de sfaturi utile. De la 1 aprilie, in peste o mie de biblioteci din tara vor fi organizate cursuri si seminare - VIDEO

Mergand la biblioteca, veti putea afla, de exemplu, cum se face un CV corect sau cum sa-ti deschizi o afacere. Astfel de seminare vor fi tinute de bibliotecarii, care au fost instruiti in cadrul programului Novateca. Datoria acestuia, fiecare a doua biblioteca din tara a trecut printr-o transformare ridicala. Institutiile au fost dotate cu gadgeturi performante si calculatoare.

Evan TRACZ, DIRECTOR NOVATECA: “Şi după luna aprilie, fiecare lună va fi dedicată diferitor tematici printre care educaţie în familie, educaţie pentru copii şi tineri, educaţie în agricultură, sănătate şi creşterea economică. ”

Datorita faptului ca bibliotecile arata altfel, aproape ca cele din Occident, numarul de vizitatori a crescut.

Elena PINTILIE, DIRECTOR BIBLIOTECA NATIONALA: “Pe parcursul anului 2016 la biblioteca numarul de utilizatori au fost din intreaga populatie a tarii 833 de mii, in procent asta va fi 23 procente din populatie.”

Si totusi, oamenii spun ca nici nu-si mai amintesc cand au calcat ultima oara pragul unei biblioteci.

“Foarte demult, când încă învăţam la şcoală. Acum este internet şi toată informaţia, care mă interesează este acolo.”

“Cred ca la universitate. 18 ani in urma. La moment oline candva preferam si o carte.”

Chiar daca numarul cartilor imprumutate de la biblioteci a scazut cu 14 procente anul trecut, iar lectura online este tot mai populara, unii nu vor sa renunte la mirosul unei carti.

“O carte naturală. Mă folosesc de calculator, dar o carte este mai bine.”

Pana in 2012 doar in cateva zeci de biblioteci din tara erau calculatore. Programul de modernizare a bibliotecilor va continua pana in 2019.