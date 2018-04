La catedrala din centrul capitalei a fost agitatie. Duminica floriilor a scos sute de oameni din casa. Igor Dodon a venit la ceremonie insotit de bodyguarzi, prima doamna si fiul lor mai mare - VIDEO

La catedrala din centrul capitalei a fost astazi agitatie. Cu bodyguarzii dupa el, seful statului a venit la slujba. Alaturi de Igor Dodon au stat prima doamna, fiul lor cel mai mare, dar si candidatul PSRM la functia de primar al capitalei, Ion Ceban. Dupa liturghie, Mitropolitul Moldovei a iesit in fata catedralei si a sfintit ramurile de salcie, iar de rand cu el a mers si presedintele Igor Dodon.

"Intampinarea lui Isus Hristos in Ierusalim, cu flori, cu salcie."

"E o zi foarte insemnata deoarece este sarbatoarea floriilor care ne aduce pace in casa, liniste sulfeteasca."

"Ultima saptamana dinaintea Pastelui, ultima duminica ca si toti crestinii am venit, daca nu am intrat in biserica, macar in jurul bisericii."

"Mama mi-a explicat ca astazi Isus Hristos a fost la Ierusalim si au inmugurit copacii, iar oamenii vin cu crengi inmugurite."

La final, seful statului si-a facut o poza cu Mitropolitul Vladimir. Igor Dodon a facut baie de multime si nu a ezitat sa faca poze cu admiratoarele in fata catedralei.

"Trebuia sa i-a flagul rosu in mana si sa intre in biserica. Nu isi face treaba ca presedinte, pentru ca nu trebuia sa fie asa presedinte. El ce a venit la biserica? El a venit sa-si faca reclama."

Si Mitropolitul Moldovei a fost in centrul atentiei. Un tanar s-a apropiat de el pentru a-si face un selfie. In acest an, Igor Dodon nu s-a impartasit de Florii. El spune ca s-a spovedit inainte de asta, iar astazi a venit sa se roage pentru popor.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: "Ion vina langa mine. Ca de obicei in aceasta sarbatoare de florii am venit la catedrala din centrul capitalei. Este o sarbatoare frumoasa pentru toti cetatenii din Republica Moldova. Am venit cu sotia, baiatul mai mare, cel mijlociu a plecat la olimpiada de matematica."

Astazi este sarbatoare si pentru cei ce poarta nume de floare. Duminica Floriilor este marcata exact cu sapte zile inaintea Pastelui si da start ultimei saptamani din Postul Mare si cea mai grea, de altfel, numita si saptamana patimilor. Traditia spune ca vremea de astazi se va repeta in ziua de Pasti.