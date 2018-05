La ce etapa se afla dosarul in care figureaza fostul luptator de K1, actualul deputat, Constantin Tutu - ZdG.md

Dosarul penal in care deputatul Constantin Tutu este judecat pentru huliganism intr-un dosar soldat cu uciderea lui Alexei Veretca inca in anul 2012 se afla, in continuare, pe masa judecatorilor de la Curtea de Apel Chisinau, examinarea sa fiind amanata de mai multe ori, pentru ca inculpatii au refuzat sa se prezinte la sedinte. Ultima sedinta de judecată pe dosar a avut loc miercuri, 23 mai, scrie ZdG.md