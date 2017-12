La ce institutii de invatamant prefera sa invete copiii alesilor poporului? - ZdG.md

O mare parte din alesii poporului din R. Moldova prefera sa-si scoleasca copiii in strainatate, pentru a fi siguri ca acestia vor capata abilitatile necesare pentru a-si gasi un loc de munca bine platit intr-o institutie prestigioasa. Asta in pofida faptului ca, zilnic, la tribune, rostesc discursuri de incurajare a tinerilor sa ramana acasa, sa-si faca studiile si sa se angajeze la munca in R. Moldova, pentru a asigura un viitor acestui stat. Vorbim aici despre interese, ipocrizie sau despre lucruri pe care nu le intelegem?, scrie ZdG.md.