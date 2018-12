La cea de-a VI-a aniversare O Seara Perfecta, invitatii si-au pus tinute elegante si au pasit ca adevarati campioni. Iata cele mai spectaculoase momente - VIDEO

La Seara Campionilor au fost prezenti oameni de calitate. Un eveniment stralucitor, Seara campionilor a fost locul perfect pentru defilari pline de eleganta si stil. Daniela Fortuna, stilist la FortunaSisters, dezvaluie urmatoarele: "Noi venim ca un fel de exemplu pentru toti cei prezenti aici si mai ales pentru doamne, domnisoare, cum ar trebui sa arate in asa seara." Pe cand Rodica Fortuna, designer FortunaSisters, a marturisit: "Colectia cu care am venit este inspirata din filmele de la Hollywood si credem ca astfel de seri cum este astazi – O Seara Perfecta, ar fi ideala pentru o domnisoara, o doamna sa imbrace una din tinutele acestei colectii." Vezi mai jos cateva idei de tinute superbe:

Acolo unde-s campioni, curge sampania. Din spumantul aromat a sorbit toata lumea. Alexandru Stetco, director Fresco, a povestit cate ceva despre bautura savuroasa: "Noi suntem al doilea an partenerii O Seara Perfecta si suntem bucurosi ca avem onoarea sa fim partenerii vostri. Vrem astazi sa prezentam si noul Fresco, recent este elaborat."

Fara ei, petrecerea nu ar fi fost atat de magica si stralucitoare. Ion Gustiuc, director JustConsult: "Ne face placere sa fim invitati ca parteneri la O Seara Perfecta, pentru ca JustConsult munceste sa devina o companie perfecta si respectiv ne incadram ideal in aceasta seara perfecta." Iar Boris Foca, presedintele Camerei de Comert si Industrie Moldova – China, sustine ca: "Avem incredere in Pro TV nu doar prin prisma bussinessului si a reflectarii sale in editia si in mediile sale, care tine de Pro TV, dar suntem alaturi de Pro TV si la lucruri, hai sa spunem asa, mai cu iz cultural, mai mondene."

Datorita stransei colaborari cu partenerii locali, Seara Campionilor a fost una magica:





Sursa foto: Arhiva personala