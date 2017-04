La Chisinau s-a deschis Targul de Paste. La unele tarabe oamenii au facut cozi pentru a cumpara cele necesare pentru masa de sarbatoare - VIDEO

La stand-urile cu dulciuri si carne cozile au fost cele mai mari. Desi preturile s-au cam ingrasat de sarbatori, cumparatorii spun ca nu s-au zgarcit si au scos din buzunar cat a trebuit pentru a avea o masa de sarbatoare cu de toate.

„Preturile sunt normale, accesibile. De acum am cheltuit la vre-o trei mii. Putem sa ne permitem doar o data in an.”

„De toate am cumparat. Si pasca si tot ce a trebuit am cumparat pentru Paste. Nu am numarat cat am cheltuit. Dar nu e chiar scump. Preturile sunt bune.”

Cei care vor sa-si surprinda rudele cu un cadou pascal mai deosebit, pot cumpara de exemplu o lumanare sub forma unui ou cu miros de cafea. Iulia Carchelan a facut peste 200 de lumanari pentru targul de Paste, iar pretul lor porneste de la 30 de lei si ajunge pana la 350.

Iulia CARCHELAN, ARTIST PLASTIC: „Facem diferite lumanari decorative, le pictam. De obicei noi folosim uleiuri de magnolie, flori de primavara, trandafiri.”

Daca aveti un buget mai limitat pentru cadouri atunci puteti procura felicitari sau oua hand-made de 20 sau 50 de lei confectionate de Valentina Novohatnaia. La ai sai 75 de ani, femeia spune ca astfel mai castiga un ban, deoarece pensia nu-i ajunge.

Valentina NOVOHATNAIA, MESTER POPULAR: „Am ajuns la Palatul Naţional şi acolo un om de afaceri a cumpărat tot şi încă a mai comandat ceva. Aşa situaţii sunt unice, dar aşa câştig câte două sute de lei nu mai mult. Acest ou este 50 de lei, dar după timpul cheltuit, ar trebui să coste mai mult.”

Daca de Paste vreti sa gustati din toate bunatatile de pe masae, dar sa nu va ingrasati puteti opta pentru un desert din fructe uscate.

Ludmila CASTRAVET, MANAGER COMPANIE: „Este un produs concentrat din pireu de fructe si pomusoare. Produsul nu contine zahar, nu are aditivi.”

Cei prezenti la expozitie au facut nu doar cumparaturi pentru Pasti, dar si pentru Blajini. Pentru prima data la targul de Paste este organizta si un eveniment caritabil. Toti vizitatorii pot face donatii pentru familiilor nevoiase, lasand produse in boxele de langa stand-uri.

Rodica GRIGORITA, ORGANIZATOR, TARGUL DE PASTE: „Ei vor decide si vom anunta in ultima zi a targului.”

Targul de Paste va fi deschis pana sambata. Dupa ce ati facut cumparaturile pentru masa de sarbatoare puteti merge la Muzeul de Etnografie unde in aceste zile sunt organizate master-classuri de incondeiere a oualor.

„Sunt cu fiica si bunica, am decis sa redescoperim traditia de incondierea oualor. Pentru prima oara si ne invatam.”

Atelierul de incondeiere este la 17-a editie si va fi deshis si maine.