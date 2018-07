La Ciobanovca masinile nu stau in garaj, dar in peretii acestuia. Natalia Prigala se mandreste cu BMW-ul zidit intr-un perete: "Masina a suferit un accident, iar fostul sot i-a gasit o utilitate jumatatii ramase" - VIDEO

Daca in Manastirea Argesului mesterul Manole si-a zidit sotia asa incat lacasul de cult sa tina o vesnicie, in aceasta gospodarie din satul Ciobanovca, Anenii Noi, in peretii garajului a fost fixat un BMW.

Natalia PRIGALA: ”Masina a fost in accident cu 5 ani in urma. Bucata ceea era toata lovita, aceasta a ramas intreaga. Cand s-a construit garajul a venit ideea ca sa nu se piarta, a montat-o aici.”

Ideea de a gasi un rost masinii avariate in accident ii apartine fostului sot. Acesta a cladit piatra cu piatra si piesa cu piesa din BMW.

Natalia PRIGALA: ”Iata usa se deschide. -De partea cealalta e garajul? -Da.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Cat nu as incerca masina nu porneste din loc. Daca insa imi este prea cald pot da geamul in jos sau deschide usa.”

Usa, care a luat locul ferestrei, se deschide in ograda vecinului. Chiar daca aceasta nu se incuie si oricine ar putea intra in garaj, femeia spune ca nu ii este frica.

Natalia PRIGALA: ”Nu imi este frica. Ce sa faca acolo nu e nimic, numai colb.”

Garajul unic in tara noastra si poate chiar si in lume, trezeste admiratia si surprinderea trecatorilor.

Natalia PRIGALA: ”Se uita ca la comedie. Le este interesant. Toate masinile care merg pe drum se opresc, o filmeaza.”

Proprietara s-a apucat de renovat garajul si spune ca in curand si albastrul sters al masinii va fi improspatat cu o alta culoare asa incat aceasta sa fie ca noua.

Natalia PRIGALA: ”Ceva argintiu si auriu, asa ca la poarta. -Sa se asorteze cu gardul? -Da.”

Isi aminteste ca acum 5 ani, fostul sot a propus ca masina si fie montanta intr-un perete al casei si nu in garaj.

Natalia PRIGALA: ”Eu nu am fost de acord. Era sa fie frumos, parca imi pare rau ca nu am fost de acord. E la vecin in ograda si parca e a lui.”

Acum pe peretele casei femeia a creat o adevarata opera de arta- a modelat un tablou din ciment care in curand va prinde si culoare.

Natalia PRIGALA: ”Asa luam frunza, puneam pe ea ciment si o lipeam de perete. E un copac, munte, jos pare a fi marea, sunt doi pesti, o ratusca. Unde e muntele este o gainusa si un cocos. Cand voi vopsi va arata frumos.”

Natalia Prigala spune ca fiecare colt al casei este gandit si construit cu munca si mainile celor care stau aici. Fiecare element are o istorie si nici nu se gandeste sa se desparta de locuinta.

Natalia PRIGALA: ”-Va ganditi ca ati putea vinde aceasta casa? -Nu. Casa e la nepoti. Cel mai mare vrea in Moldova ca bunica.”