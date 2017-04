Cartiere intregi de la Ciocana si Rascani, precum si orasul Stauceni, au ramas fara curent din cauza unui incendiu de vegetatie care ar fi afectat liniile electrice din zona - VIDEO

Doua autospeciale au fost trimise in zona, ca pompierii sa constate ca arde stuful. In acea regiune sunt insa linii de inalta tensiune, iar martorii ne-au spus ca ar fi auzit bubuituri si ca in anumite cartiere s-ar fi stins lumina.



Responsabilii de la Gas Natural Fenosa spun ca fumul dens si cenusa din aer au ajuns pana la liniile de inalta tensiune, iar in consecinta trei statii de transformare a energiei eletrice au fost deconectate automat. Astfel, sectoarele Ciocana si Rascani, dar si o parte din orasul Stauceni, au ramas fara curent. Echipele Gas Natural Fenosa lucreaza pentru a remedia problema.

*Video Facebook via Denis Gasan