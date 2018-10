Cum a avut loc vizita lui Recep Erdogan la Comrat. Presedintele Turciei, intalnit si petrecut cu pancarte pe care era imprimat chipul sau, cu dansuri si drapele ale Turciei - VIDEO

Asa arata astazi drumul spre Comrat. La fiecare 50 de metri statea cate un politist, iar benzinariile si magazinile erau inchise.

“Nu comentez.”

Cei care au avut norocul ca in apropiere sa fie un copac, stateau la umbra.Si desi drumul era impanzit de politisti, Recep Erdogan si Igor Dodon au ajuns la Comrat nu cu masina, ci cu elicopterele. Acestia au aterizat pe stadionul din Comrat si au fost intampinati de bascanul Gagauziei, Irina Vlah. Localnicii spun ca nu au mai vazut vreodata astfel de elicoptere.

“Toti copiii au alergat sa vada elicopterele care au aterizat.”

Ulterior, demnitarii au urcat in masinile din coloanele venite de la Chisinau si s-au deplasat spre executivul din Comrat. Intre timp Galina Dodon si sotia presedintelui Turciei au venit sa inaugureze Casa de creatie din localitate. Pe cladire au fost afisat un portret imens cu imaginea liderului de la Ankara.



Aici sotiile presedintilor au fost intampinate de zeci de copii care aveau in maini drapelele si portretul cu imaginea lui Erdogan pe panza.Pentru ca au asteptat mult in soare, unii au cam obosit.

“De la ora 11.00 suntem aici.-Ati obosit?- Putin. Ma dor picioarele.”

Dupa ce au facut un tur prin casa de creatie, Galina Dodon si sotia presedintelui au participat la un atelier de creatie si si-au lasat amprentele intr-o lucrare.

Emine ERDOGAN, SOTIA PRESEDINTELUI TURCIEI: “Sper sa pot sa ma indrept dupa asta.”

In tot acest timp, Recep Erdogan si Igor Dodon taiau panglica la casa de cultura. Ulterior, acestia au facut o excursie prin cladirea proaspat renovata din banii turcilor. Ulterior, Dodon si Erdogan au urcat intr-o limuzina. Cand masina a inceput sa mearga, garda de corp a presedinterului turc a inceput sa alerge langa masina.

Acestia au alergat cativa kilometri pana in piata din Comrat unde a fost instalata o scena imensa. Doritorii de a ajunge in piata au trecut prin detectorul de metale. Ulterior, oamenii au asteptat ca pe scena sa urce presedintele Turciei. Intre timp in piata a rasunat mai bine de 30 de minute o melodie dedicata lui Erdogan.

Ulterior pe scena a urcat Irina Vlah care a vorbit in turca si in rusa. Apoi a tinut un discurs inflacrat si plin de multimiri si Igor Dodon. Multimea a aplaudat minute in sir cand pe scena a aparut Erdogan. Acesta a vorbit doar in turca. Drept cadou, Erdogan a oferit autoritatilor noastre doua vehicule de combatere a demonstratiilor in masa.

Dupa ce ieri Erdogan a primit Ordinul Republicii de la Igor Dodon, astazi a fost decorat de Irina Vlah cu cea mai inalta distinctie a regiunii autonome. Dupa vizita la Comrat, Recep Erdogan a plecat in aceasta seara in Turcia.