La datorie, de sarbatori. Peste 3 mii de politisti vor asigura ordinea publica, iar pentru soferii care obisnuiesc sa urce beti la volan a fost realizat un spot social - VIDEO

Spotul celor de la Inspectoratul National de Patrulare arata povestea unui tanar care a baut si a urcat beat la volan. Din aceasta cauza, eroul spotului ar fi provocat un accident rutier in care a murit. Finalul filmuletului este unul macabru, asa cum tanarul apare intr-un sicriu. Povestea insa e cu happy-end.





Nu doar soferii au fost atentionati astazi de oamenii legii.



Politistii indeamna oamenii sa nu lase locuintele nesupravegheate de sarbatori, sa nu se implice in conflicte si sa anunte politia in cazul in care observa ilegalitati. Sa fie precauti au fost atentionati si cei care au arme.

Si daca in anii precedenti, pentru a asigura ordinea publica in tara erau dislocati in jur de 4 mii de politisti, in acest an vor fi cu o mie mai putini. Asta deoarece traditionalul concert din PMAN nu va avea loc, potrivit autoritatilor, iar motivul este lipsa banilor. Chiar si asa, oamenii legii spun ca au politisti in rezerva care in caz de necesitate vor iesi la munca.

Potrivit politiei, pe 1 ianuarie 2016, politia a primit in jur de 846 de sesizari din partea cetatenilor.