La doua luni de la moartea primarului de la Sangera, Mihai Lari fii acestuia se plang ca ancheta sta pe loc si nu cred ca este vorba de un suicid - VIDEO

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “De ce nu este sange pe balustrada, nici pe perete. De ce nu au gasit glontele, de ce nu s-a auzit impuscatura, putem presupune ca impuscatura a avut loc unul asezat, iar altul in picioare. Eu nu cred ca expertii au nevoie de cateva luni de zile ca sa spuna cum s-a intamplat totul.”

La doua luni de la moartea fostului coleg de partid, Mihai Ghimpu spune ca procurorii nu au avansat in ancheta, iar expertiza medico-legala ar fi trebuit sa fie gata acum o luna. Acesta este convins ca a fost un omor la comanda, iar procurorii ar incerca sa ascunda adevarul.

Fiii lui Mihai Lari spun ca tatal lor nu avea motive pentru a-si pune capat zilelor. Mai mult acestia sustin ca timp de doua luni, inainte de tragedie, zilnic o drona ar fi zburat deasupra casei.

Stefan LARI, FIUL: “Presupun ca aceste aparate erau in mod intentionat pentru a verifica toate iesirile si pozitiile in locuinta. ”

De cealalta parte procurorii afirma ca rezultatele expertizei medico-legala au ajuns abia aseara la procuratura, iar acestea arata ca fostul primar s-ar fi sinucis.

Ştefan ŞAPTEFRAȚI, ŞEF PROCURATURA MUNICIPALĂ: “Expertiza medico-legala nu ne da raspuns a fost determinare, ne arata actiunea. Cum a fost indreptata arma, pozitia si vorbeste despre un suicid. Cazul se cerceteaza sub aspectul de determinare, asta ar insemna ca cautam o persoana, care l-a determinat la suicid.”

Fostul primar de la Sangera a fost gasit mort in fata casei la sfarsitulu lunii iulie. Acesta s-ar fi impuscat in cap cu pistolul pe care il detinea legal. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru determinare la suicid. In 2015 Mihai Lari a fost ales primar la Sangera fiind candidatul Partidului Liberal. Mai ocupase aceasta functie din 1993 pana in 1999.