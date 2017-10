La doua zile de la expirarea termenului de inregistrare in campania electorala pentru referendumul de demitere a lui Dorin Chirtoaca, instanta de judecata i-a interzis acestuia sa depuna personal dosarul la CEC - VIDEO

Dupa expirarea termenului de depunere a dosarelor de inregistrare in campania electorala pentru referendumul din 19 noiembrie, instanta de judecata a stabilit ca Dorin Chirtoaca nu poate mearga sa personal la Consiliul Electoral de Circumscriptie. Si chiar daca i-ar fi permis, lucrurile nu s-ar fi schimbat cu nimic, pentru ca regulamentul permite doar inregistrarea partidelor. Primarul suspendat vorbeste despre o mascarada publica.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT, CHISINAU: “Este o mascarada cu referendumul si mascarada cu instantele de judecata. Eu nu am de facut decat sa imi duc crucea cu demnitate si indemn cetatenii sa nu participe la referendum.”

Potrivit procurorului, solicitarea avocatilor de a-i permite primarului suspendat sa depuna personal dosarul la Consiliul Electoral de Circumscriptie, nu este un motiv intemeiat pentru ca Dorin Chirtoaca sa iasa din casa. El poate sa paraseasca domiciliul in conditiile arestului doar daca are probleme de sanatate sau decese in familie.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT, CHISINAU: “O sa-mi arat pozitia in continuare cum voi avea posibilitatea, prin intermediul colegilor, internetului sau avocatilor de la partid. Este absurd sa fii vizat si sa nu fii lasat sa participi. De ce va este frica, ce inseamna asta, cum o sa va creada societatea?”

Intr-un mesaj pe facebook, socialistul Ion Ceban a scris ca Dorin Chirtoaca trebuie sa raspunda pentru ce a facut cu orasul.

Ion CEBAN, LIDERUL FRACȚUNII PSRM ÎN CMC: “Eu cred că Dorin Chirtoacă şi gaşca trebuie să răspundă penal pentru toate fărădelegile pe care le-au făcut oraşului. ホntre timp treaba asta cu arestul la domiciliu mi se pare o farsă. Dacă nu e condamnat, trebuie să aibă posibilitatea să apere prostiile, dar şi lucrurile pe care le consideră că le-a făcut bine n Chişinău.”

Ion Ceban l-a invitat pe Dorin Chirtoaca la o dezbatere televizata, in conditiile in care cel din urma nu poate iesi din casa. In campania electorala pentru referendumul din 19 noiembrie s-au inscris doua partide: PSRM si PL.

Liberalii au contestat legalitatea organizarii plebescitului. Au pierdut in prima instanta iar sedinta de de la Curtea de Apel a fost amanata pentru 25 octombrie. PD, PL, PLDM, PUN si PPDA si-au indemnat sustinatorii sa nu participe.