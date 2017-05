La ei ca la nimeni. Localnicii din Truseni au asteptat sa se usuce noroiul si sa se incalzeasca afara pentru a sarbatori Pastele Blajinilor - VIDEO

A fost putina lume astazi in unul dintre cele 3 cimitire din Truseni. Deoarece in acel loc, candva crestea o livada, iar multi copaci inca mai cresc in cimitir, ninsorile de acum doua saptamani au rupt multe crengi si le-au cam inchis oamenilor accesul la morminte. Astfel, cei care nu au reusit sa ajunga pe la raposati de Pastele Blajinilor, au profitat de cele 4 zile libere si au facut-o astazi.

Desi sarbatoarea a trecut deja, randuiala a fost exact ca de Pastele Blajinilor. De pe mesele amenajate langa morminte nu au lipsit bucatele, iar vinul a fost dat peste cap de sufletul mortilor, ca in fiecare an.

Si pentru ca lume a fost putina, oamenii nu prea au avut cui da de pomana.

Preotul din localitate spune ca va merge la cimitire si maine si poimaine.

In toata tara, pastele blajinilor a fost sarbatorit acum doua saptamani.