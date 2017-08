La fel ca starurile de la Hollywood, Sor si sotia sa, au pasit pe un covor rosu asternut in centrul orasului sub aplauzele orasenilor. Cum a fost marcata Ziua Independentei la Orhei - VIDEO

La Orhei, primarul Ilan Sor, condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare, insa aflat in libertate, si-a organizat o fastuasa sarbatoare de Ziua Independentei. La fel ca starurile de la Hollywood, Sor si Jasmin, sotia sa, au pasit pe un covor rosu asternut in centrul orasului sub aplauzele orasenilor. Sor si-a felicitat localnicii in limba romana, ce-i drept citind din foaie si ca de obicei a refuzat sa spuna cati bani a cheltuit pentru sarbatoare.