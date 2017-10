La ferma lui Igor Abas din Ciadar-Lunga, vacile dau cate 70 de litri pe zi. Este prima ferma din tara noastra in care cresc vaci olandeze, iar junicile pe care a dat jumatate de milion de euro, mananca doar furaje bio - VIDEO

La o super ferma din Autonomia Gagauza, vacile dau cate 70 de litri pe zi. Aceasta apartine lui Igor Abas, care a investit in ultimul deceniu sute de mii de euro in ferma din Ciadar-Lunga si intr-o fabrica de imbuteliere. Este prima ferma din tara noastra in care cresc vaci olandeze. A dat jumatate de milion de euro pe junicile, care mananca doar furaje bio produse in ferma.