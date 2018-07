La film in aer liber. Zeci de tineri s-au adunat la cinematograful din parcul de la Buiucani care a fost renovat si au privit o pelicula romaneasca - VIDEO

O seara de vara, la film in aer liber. Zeci de oameni s-au adunat aseara la cinematograful din parcul de la Buiucani, unde au privit o pelicula romaneasca. Festivalul de film a inceput dupa ce cinematograful in aer liber a fost renovat. S-au batut scanduri in scena deteriorata si s-au pus cateva asternuturi pe scaune, pentru confortul spectatorilor.