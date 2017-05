La inceputul sedintei CMC s-a intonat imnul Chisinaului in rusa. Pe Dorin Chirtoaca l-a bufnit rasul: "Dedicatie de la socialisti" - VIDEO

"Un pas catre o buna intelegere in Consiliu s-a facut deja in dimineata aceasta. Acum sa vedem cum dvoastra o sa votati bugetul consiliului, inclusiv celelate proiecte europene. Imnul municipiului Chisinau este stiu faptul ca exista cantecul in limba romana, in limba rusa, chiar si o varianta mixta, acum mix-ul e la moda...dar asta nu conteaza", a spus Dorin Chirtoaca dupa ce piesa s-a incheiat.

Intrebat de jurnalisti despre imnul Chisinaului in limba rusa, primarul ne-a spus ca de fapt este o chestiune tehnica si ca probabil cei de la Apa Canal nu au avut varianta cantata in limba romana.

"Au facut-o cei de la Apa Canal, probabil aveau aceasta varianta, nu s-a amestecat nimeni, nici in favoare, nici impotriva, pana la urma sa consideram ca este un gest prietenesc fata de vorbitorii de limba rusa. Cantecul este si in romana si in rusa. Am impresia ca aici niciodata nu a fost pus imnul.", a declarat Dorin Chirtoaca.