Samponul de 100 de lei ar putea sa o coste... 2 500 de lei. Cu cate sticle de sampon a incercat sa iasa o tanara de 25 de ani dintr-un magazin din Stauceni. Ce amenda ar putea primi - VIDEO

Potrivit politiei, tanara a intrat in magazin si a luat de pe rafturi cel putin 27 de sticle de sampon. Totul in valoare de 2500 de lei. In urma investigatiilor, tanara a fost identificata de oamenii legii. Aceasta si-a recunoscut vina si le-a spus politistilor ca a iesit din magazin fara ca sa achite produsele. Pentru cele comise, tanara risca o amenda de pana la 67 500 de lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de la 180 la 240 de ore sau inchisoare de pana la 4 ani.