La miez de august e ca in cuptor. Termometrele au aratat 34 de grade la umbra, iar la soare au fost chiar si 40. Oamenii s-au racorit cum au putut, mai putin cei nevoiti sa munceasca in soare - VIDEO

La miez de august e ca in cuptor. Astazi termometrele au aratat 34 de grade la umbra, iar la soare au fost chiar si 40. Oamenii s-au racorit cum au putut, mai putin cei nevoiti sa munceasca in soare. In mai multe orase salvatorii au instalat corturi, unde ofera apa si ajutor celor care sufera din cauza caldurii.