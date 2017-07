La mijloc de vara, autoritatile sustin ca inca lupta cu urmarile ninsorilor din aprilie. Doar zece la suta din crengile rupte si copacii doborati au fost maruntite - VIDEO

In ultimele luni, tocatorul din sectorul Ciocana nu se auzea doar cand se defecta. Vineri acesta a cedat.

Galina BOSTAN, PRETOR SECTORUL CIOCANA: “A fost adus in sector un generator unde a fost conecatat la mecanismele iar agentul avea nevoie de o tensiune mai mare, simbata si duminca s-a lucrat la conectare.”

Astazi muncitorii au revenit pe platoul de tocare de la Ciocana, insa nu pentru mult timp. Spun ca vor termina de maruntit crengile adunate din sectorul Ciocana pana la sfarsitul acestei saptamani.

“-Cat mai aveti de lucru? - Nu se termina.”

Dupa tocare, ramasitele sunt duse in curtea unui depozit. Din aproape 50 de tone de rumegus de pe platoul de la Ciocana, se vor face peleti.

“De doua ori mai ieftin ca carbunele si mai ecologic si mai curat. Si azi putem sa va vindem.”

Potrivit viceprimarului, tocatorul de pe stadionul Republican va functiona de maine. Nistor Grozavu mai spune ca pentru a marunti toate crengile si arborii doborati ar fi nevoie de sase tocatoare. Totodata,nimeni nu a venit inca dupa crengi, desi acum cateva zile autoritatile ca oricine poate sa le ia gratuit.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: “Este sectorul centru finalizat primul, este finalizat sectorul buiucani, sectorul ciocana. In sectorul rascani a mai ramas in unele curti si in 17 asociatii de locatari, iar la botanica sunt in jur de 40 de curti de bloc.”

Autoritatile spun ca vor aduce un tocator mai mare din Sangerei, pentru care vor cheltui aproape doua milioane de lei din bugetul primariei. Cei de la Spatii Verzi nu stiu cat timp le va mai lua pentru a scapa de crengi.