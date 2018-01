La Moldexpo a inceput expozitia “Fabricat in Moldova”, unde companiile de la noi incearca sa ne surprinda prin creatiile si produsele lor. Ce puteti gasi acolo - VIDEO

"De toate cate putin. Am luat si pijamale si pentru copii, am luat si salamuri, mai cumparam si jambon. Am cautat si niste flori sa mai cumparam."

"O aroma de piersici, foarte gustos, e fenomenal. La o cina de seara, un paharel cu o nevasta si doi copii, foarte bine face, foarte."

"Eu nu beau, dar iau pentru colectie."

"In Gagauzia vinurile sunt deosebite. Cu orice ocazie savuram acest produse Dumnezeiesc."

"Imi place mirosul ... o aroma aparte s-a gasit."

La expozitia inaugurata astazi au fost de toate. Pofticiosii au facut rand la paste care erau pregatite pe loc.

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Acesti doi soti au venit la expozitia cu paste, pe care spun ca le pregatesc dupa tehnologia italiana. Au invatat sa le faca in perioada in care au lucrat in Italia la o fabrica. Pastele au tot felul de arome, cum ar fi spanac, peste, pui, sfecla rosie sau chiar cerneala de caracatita."

Sotii au muncit timp de 17 ani in Italia, iar de curand s-au reintors in tara si au deschis propria afacere.

Maria SENDREA, PRODUCATOR: "Avem paste pasteurizate in sare proaspata pe o tehnoloie italiana, pe baza de faina de grau dur, oua proaspete de gaina cu diferite umpluturi."

Strainii care au venit astazi la expozitie au ramas surprinsi de ospitalitatea moldovenilor, dar si de produsele noastre.

"Eu cred ca trebuie sa strigati in gura mare ce vin gustos aveti. Aveti si o istorie frumoasa, dar si vinul. Trebuie sa le vorbiti tututor despre asta.”

Acest cuplu din Letonia a venit pentru data in Moldova. Sotii spun ca au doua muzee private si au fost curiosi sa vada ce produc moldovenii si eventual sa cumpere exponate.

"Noi am gasit lucruri foarte interesante. Ne place ca la aceasta expozitie poti sa cumperi, nu doar sa vii si sa privesti. Sunt oameni foarte amabili!"

Pentru doua turiste din Statele Unite atractia principala au fost mesterii populari.

"Cel mai atractiv pentru mine este lucrul manual. Masti si toate chestiile, e foarte dragut.-Esti pentru prima data in Moldova? -Nu, vin aici de trei ani. Cumpar acestea pentru parintii mei. Lor le plac lucrurile din Moldova. Mesterul lucreaza cu mana ceea ce nu am mai vazut demult."

La expozitie au fost aduse si zeci de utilaje agricole.

Dumitru USTESCHI, MANAGER VANZARI: "Este o combina de recoltarea strugurilor tehnici care sunt folositi pentru vin."

"Strugurele merge pe randul din mijloc, il bate. Astea de silicon pe care le vedeti se urca sus, iar acolo transportorul, printr-un sistem de filtare care da intr-o parte crengile."

Expozitia este la cea de-a 17 editie si va fi deschisa pana duminica.