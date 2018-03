La multi ani, Eugen Doga. Cel mai cunoscut compozitor de la noi, autorul melodiilor pe care le-ati fredonat la gradinita sau a valsului pe care l-ati dansat la nunta, implineste 81 de ani. Cum a sarbatorit compozitorul - VIDEO

Inceputul primaverii la moldoveni inseamna martisor, ghiocei si...Eugen Doga. De 81 de primaveri, pe 1 martie, marele compozitor isi sarbatoreste ziua de nastere. Si in acest an maestrul a deschis usa multor oaspeti si a primit sute de felicitari.

Eugen DOGA,COMPOZITOR: “Aici in salon voi face conform traditie, lucrurile frumoase. Este o mare fericire cand lumea vine. Vine lume frumoasa.”

Nu obisnuieste sa pregateasca mese intinse si chefuri. Spune ca sarbatoreste modest de cand se stie.

Eugen DOGA, COMPOZITOR: “Nu am sarbatorit niciodata ziua mea. La noi nu este obisnuit. La 33 de ani mi-au facut o serata frumusica, dar ei au sarbatorit, eu nu."

Si pentru ca inaugurarea Festivalului Martisor coincide cu ziua sa de nastere, spre seara Euhen Doga a mers la Palatul National la deschidere.

Eugen DOGA, COMPOZITOR: “E sarbatoarea tuturor, de ce sa o neg. Vreau sa fiu cu lumea. Publicul si scena au o energetica extraordinar de puternica, te vindeca. "

Destinul a jucat o festa. Cu ani in urma o-a furat mama chiar de 1 martie. De atunci ziua de nastere are un alt puls pentru maestru, iar florile primite sunt asezate cu grija langa fotografia mamei.

Eugen DOGA, COMPOZITOR: “E zi de doliu. Nu se poate trai in lauri la moartea mamei. Aceasta zi de dastere am trecu-o ziua de nastere a mamei."

Astazi, Eugen Doga a postat pe pagina oficiala de facebook un mesaj in care ii aduce un elogiu mamei. Compozitorul s-a nascut la 1 martie 1937, in satul Mocra, raionul Ribnita. Este laureat a multor distinctii si premii de stat. 2017 a fost marcat in cultura ca anul Eugen Doga. Celebrul vals al lui Eugen Doga, din filmul "Gingasa si tandra mea fiară" este a patra capodopera muzicală a secolului 20, prin decizia UNESCO.