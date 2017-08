La multi ani pentru Sofia Rotaru. Celebra artista a implinit 70 de ani. Interpreta a fost felicitata de fani si colegi de breasla, dar si de presedintele rus, Vladimir Putin - VIDEO

Melancolie, Ioane, Ioane si Romantica, sunt melodii care au aparut inca in anii '80, dar care au ramas hituri pana in prezent. Sofia Rotaru a interpretat peste 400 de piese, de-a lungul anilor. Astazi, ea a implinit 70 de ani, dintre care 50 i-a trait pe scena.

A fost felicitata de fani, prieteni si rude, dar si de Vladimir Putin. Intr-o scrisoare, acesta a spus ca Sofia Rotaru este o interpreta talentata, dar si un om cu suflet mare. Presa straina scrie ca artista a plecat in nordul Italiei, Sardinia, pentru a sarbatori impreuna cu familia.

Sofia Rotaru a lansat peste 30 de albume si a cantat in limba romana, rusa si ucraineana. Artista a interpretat imnul capitalei noastre “ Orasul meu alb”, scris de Eugen Doga si Gheorghe Voda.

Sofia Rotaru este artista a poporului in Moldova si Ucraina. In 1986, a primit titlul de Artist al Poporului in URSS, iar in 2000 a fost desemnata cantareata secolului XX in Rusia.