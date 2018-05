La munca, de ziua muncii. La sat oamenii nu au timp de ragaz, atunci cand au atatea treburi in gradini sau pe camp. In satul Pervomaiscoe, denumirea caruia este chiar inspirata din sarbatoarea de 1 Mai, a fost o zi ca oricare alta - VIDEO

In aceasta familie fiecare zi de intai mai este un mare eveniment. Gheorghe Topa isi sarbatoreste ziua de nastere. Isi asteapta la poarta copiii care urmeaza sa vina de la Chisinau. Are de gand sa-i intampine cu zeama de casa. Iar sotia sa Ecaterina a copt paine in cuptorul de lut.

De ziua muncii, in satul Pervomaiscoe din raionul Hancesti nu e loc de odihna. Vasile este cioban de jumatate de secol. In ziua in care bugetarii de la oras isi savureaza minivacanta, el isi respecta programul zilnic – trezirea la ora 5.00

Nu-si lasa niciodata biciul acasa. Oile trebuiesc mulse de trei ori pe zi. Cel mai tanar ajutor la stana ii este Danut. La cei 11 ani, baiatul spune ca nu ar schimba pe nimic placerea de a hoinari de colinele satului, cu turma de oi. Tine la fiecare animal, asa ca unora le-a pus chiar si nume.

Iar cand oboseste, se opreste sa-si traga sufletul si sa le cante oilor in romana sau, de ce nu, in engleza. Coboram de pe deal, in sat, iar intr-o curte auzim lovituri de harlet, semn ca cineva construieste ceva.

Si matusa Ludmila a iesit in gradina, de cum s-a lasat de ziua. Isi ingrijeste vita-de-vie singura. Nu are cine sa o ajute pentru ca cei sapte copii ai sai sunt plecati, toti, peste hotare. La cei 82 de ani, femeia le face pe toate cu indemanare.

Satul dateaza de la sfarsitul secolului al XIV-lea. Pe atunci localitatea se numea Troienesti, dar pe timpul URSS denumirea a fost schimbata in Pervomaiscoe.