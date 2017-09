La Negureni a inceput culesul merelor. Fructele sunt crescute intr-o livada superintensiva si vor ajunge doar pe mesele europenilor - VIDEO

Culesul merelor la Negureni este in toi. Muncitorii rup cu grija fiecare fruct in parte de parca ar fi ceva pretios.

Luam asa il ridicam in sus, sa nu ramane degetele pe ele, si incetisor il asez in conteinere.

Sa nu fie batut, ca cu un ou, ca cu un prunc mic, de asta iarna am stat si am inghetat aici l-am legat.

Le asezam, sa fie mai frumoase.

Viermi sau palite de soare, merg la soc.

Muncitorii spun ca este o placere sa culegi merele in acest mod. Din mainile oamenilor, fructele, ajung in lazile care sunt miscate de un tractor. Din urma alti lucratori culeg intr-o punga speciala, fructele ramase pe varful copacilor.

In livada acesta intensiva foarte usor de lucrat, nu caram caldarile, merele nu se bat.

Ne urcam si ale alegem care mai pe sus care nu le ajung altii. E foarte simplu si usor de lucrat, chiar ne place.

Daca le punem in caldare ele se lovesc daca le punem in punga ele se pastreaza.

Nu e greu, bani trebuie. - Cat primiti? 250 de lei pe zi.

Fiecare mar in parte este cu cules cu mare grija, dar mai degraba esti inspitit sa musti din el decat sa-l pui in lada. Insa cu parere de rau aceste mere nu vor ajunge pe mesele noastre si nici nu vor fi de gasit in magazinele in tara.

Dupa ce sunt culese, merele ajung in frigidere. In noiembrie vor fi scoase si vor trece prin procesul de pregatire pentru export.

Iurie Dodon, ADMINISTRATORUL LIVEZII: Contanierele se pun pe linia de calibrare se rastoarna, trec prin apa, se spala se calibreaza pe marimi de la 6, 5 pana la 7,8.

Fructele vor ajunge in retele de hipermarketuri Lidl si Carrefour din tarile europene, dar si din Rusia.

Nicolae PASCAL, FERMIER: Chiar au fost prezenti la mine in livada. Investitia se merita pentru ca ajungand pe o piata din Europa si preturile sunt mai mari. Piata romaneasca e foarte interesanta ne vom face loc si acolo.

Nicolae Pascal a plantat cele 20 de hectare de livada superintensiva in 2014 si a investit 80 de mii de euro.

Iurie Dodon, ADMINISTRATORUL LIVEZII: Livada este pe suport spalier, cu plasa antigrindena, cu sistem de erigare. Dozam apa la fiecare bloc pentru a diminua PH, apoi mai adaugam si acid fosforic.

Potrivit vicemistrului Agriculturii, Iurie Usurelu anul acesta se asteapta o recolta de mere cu 15 la suta mai mare decat anul trecut.