In localitatile din centrul tarii se vor inregistra -17 grade, iar in sud, -16 grade celsius. Maine nu va fi atat de frig si va ninge. Vor fi minus 6, minus 5 grade. Vineri noaptea valul de ger taios va trece. In week-end vom avea temperaturi pozitive pe parcursul zile de pana la plus 3 grade. Noaptea vor fi minur 3, minus 2 grade. La inceputul lunii februarie se va raci usor si va ninge.