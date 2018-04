In centru avem soare, iar la nord - grindina. S-a dezlantuit cerul deasupra orasul Rascani - FOTO si VIDEO

Un vizitator a site-ul PRO TV ne-a trimis cateva fotografii si ne-a spus ca totul s-a intamplat in cateva minute.

"Era soare si bine, copii se jucau pe afara, iar apoi brusc s-au adunat norii negri si a plouat cu gheata mascata. Copacii si florile au fost distruse."

Potrivit meteorologilor, acest fenomen ar fi cauzat de un curent de aer rece ce a patruns pe teritoriul tarii. De maine temperaturile vor scadea in medie cu 8 grade. Pe intreg teritoriul tarii vor cadea ploi puternice. La Nord vor fi 21 de grade, in centru cu un grad mai mult. In Sud nu va fi mai cald de 23 de grade. In weekend vremea isi revine la normal.



Anul trecut, in aceasta perioada tara isi revenea dupa ninsorile abundente cu care ne-a surprins aprilie, iar Chisinaul era scufundat in apele adunate de la topirea acesteia.

