La o conferinta organizata de UNICEF, mai multi profesori, parinti si cateva ONG-uri, au semnat o rezolutie prin care s-au angajat sa includa copiii cu nevoi speciale in scolile obisnuite - VIDEO

S-a nascut cu sindromul Down, asta insa nu la impiedicat sa duca o viata normala si sa mearga la scoala de rand cu copiii de varsta sa. Vorbim despre un baietel din Orhei care a reusit sa invete sa citeasca si sa numere cu ajutorul profesorilor sai care il ajuta sa asimileze materia in baza unor metode speciale. La o conferinta organizata astazi de UNICEF, mai multi profesori, parinti si cateva ONG-uri, au semnat o rezolutie prin care s-au angajat sa includa copiii cu nevoi speciale in scolile obisnuite.