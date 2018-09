La o zi dupa ce SIS a expulzat cei 7 profesori turci, democratii au inregistrat in Parlament un proiect de lege care prevede facilitati pentru angajatii SIS: bilet la sanatoriu, banii pentru inchirierea unei locuinte, hrana si uniforma gratuit - VIDEO

Documentele, inregistrate in parlament la sfarsitul saptamanii trecute, propun revizuirea legii privind statului ofiterului SIS.

FACILITATI ANGAJATII SIS

- bilet la sanatoriu/+1 salariu pentru fortificare sanatatii;

- +1 salariu pentru ofiterii care isi schimba localitatea de domiciliu din cauza lucrului;

- banii pentru inchirierea unei locuinte, compensati de stat;

- hrana si uniforma gratuit.

Asadar, angajatii de acolo, ar putea beneficia, de la anul, de bilete la tratamente balneosanatoriale, din contul statului. Cei care nu vor primi asemenea tichete, vor fi rasplatiti cu un salariu in plus la cele 12 ridicate timp de un an, care ar urma sa fie folosit pentru fortificarea sanatatii. Al doilea beneficiu se refera la asigurarea cu o indemnizatie in marimea de o leafa lunara pentru ofiterii care isi schimba localitatea de domiciliu din cauza lucrului.

De asemenea, si membrii familiei se vor alege cu cate o suma de cate 50 la suta din castigul lunar al angajatului SIS, drept prejudiciu pentru faptul ca cel din urma a plecat departe de casa. In cazul in care lucratorii din serviciul de securitate sunt nevoiti sa isi ia in chirie o locuinta, plata careia nu va depasi salariul de functie al angajatului, atunci cheltuielile vor fi asumate de stat. Totodata, persoanele din acest domeniu de activitate, vor fi asigurate cu uniforme si hrana, la fel – gratuit.

Mai mult, cei de la SIS, s-ar putea alege si cu un spor lunar pentru eficienta in asigurarea securitatii statului pentru anul precedent. Pentru toate aceste beneficii, democratii, autorii proiectului, sustin ca ar fi necesare aproape 46 de milioane de lei pe an. Democratul Sergiu Sarbu, unul dintre semnatarii proiectului, ne-a spus ca si-a pus doar semnatura si nu stie prea multe ca sa ne ofere detalii.

Cel care ar putea sa ne ofere explicatii, ar fi presedintele Parlamentului, Andrian Candu. Nu am primit deocamdata un raspuns la solicitarea noastra de a lua legatura cu el. In acte se mentioneaza insa ca aceste facilitati vin sa puna capat fluctuatiei de cadre din cadrul SIS si isi propune sa stimuleze angajatii sa ramana in functii. Proiectul trebuie sa fie votat in plen pentru a intra in vigoare.