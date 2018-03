La oras, femeile au fost rasfatate. Barbatii le-au alintat cum s-au priceput mai bine - le-au adus flori si cadouri, le-au plimbat prin parcuri sau prin magazine - VIDEO

Centrele comerciale din capitala au fost astazi pline de oameni. Unii au venit la restaurante, altii pe la magazine in goana dupa cadouri pentru femeile dragi.

"Sarbatoresc cu toti prietenii mei, am venit aici la mall sa vedem ce mai este. Sunt multi oameni si e foarte vesel. - Ce cadouri ati primit? - niste flori asa de frumoase si parfum."

"-Ce cadou ai primit azi? - Iubirea, cel mai frumos si asteptat cadou, am primit si flori si dulciuri."

Soarele bland a fost un cadou pentru femeile care au iesit la iarba verde impreuna cu sotii sau iubitii. In parcul “Valea Morilor” a iesit multa lume care a facut poze sau a stat pe banci.

“Ne-ati prins in flagrant. Ce facem? Ne plimbam. “

Barbatii spun ca si-au surprins sotiile inca de dimineata.

“Flori, felicitari, o cafeluta.“

“Eu sunt cadoul ei. - Este o zi frumoasa astazi. - da, ca si femeia.“

Iar aceasta femeie ne-a spus ca avut parte de cea mai frumoasa surpriza din viata ei. Astazi, i-a batut la usa un prieten tocmai din Italia.

“Sarbatorim de minune 8 martie. Ne plimbam. - A-ti primit vreun cadou. - Desigur. E acasa. Un aparat de cafea.“

Pe langa plimbarile in parc si magazine, gospodinele dat o fuga si pe la alimentare sa cumpere produse pentru a pregati masa de sarbatoare.

"Am cumparat produse, ne-am rasfatat, am fost pe la magazine, pe toti trebuie sa-i felicitam azi."

"Sarbatorim de data aceasta acasa, am cumparat dulciuri, salam, ananas, diferite, sampanie, creveti, ca de obicei, ca acasa."

Barbatii au umblat astazi val vartej dupa flori si cadouri ca nu cumva persoanele dragi sa ramana fara atentie.

"Nu sarbatorim am venit sa cumparam cadouri, pentru mama soacara, mama, cumnate, fice, sotie."

"Ce a dorit sotia, a ceea si I-am cadonat. - Ce? - Un palton. -Astazi ati venit aici cu cine ? - Cu sotia, ginerele, fiica, ne relaxam un pic."

"Ce cadou ati cumparat sotiei? - Flori si eu cadou. - Unde o sa sarbatoriti? - Acasa cu familia."

Acest barbat a decis sa-si duca sotia la teatru, asa ca in anii de studentie.

"Ce cadou ia-ti facut sotiei astazi?- Am facut dar el sa ramana in taina nu pentru toti in primul rand flori.- Cum planuiti sa sarbatoriti? - O sa mergem la teatru."

Vanzatoarele de la tarabele cu flori spun ca au asteptat aceasta sarbatoare pentru a vinde cat mai multe flori. De sarbatorit reusesc ele spre seara, dupa serviciu.

"Aceasta sarbatoare ne aduce vanzari mari, deja noaptea voi sarbatori."