Sarbatoare mare la Orhei - este marcat hramul localitatii. Condamnat la 7 ani de inchisoare, dar aflat in libertate, primarul Ilan Sor a dat start petrecerii: "Va promit ca fiecare orheian va trai ca in Monaco..." - VIDEO

Sarbatoarea a inceput aproape miezul zilei cu un mars al orasenilor pe strazile din Orhei. In fruntea coloanei a mers mandru primarul Ilan Sor, condamnat la sapte ani de inchisoare in dosarul BEM, dar inca in libertate.

Sotia lui Ilan Sor, interpreta rusa Jasmin, a lipsit.

In spatele celor din administratia locala au marsaluit o multime de oameni cu drapelele si pancarte in maini.

Ulterior, Ilan Sor a depus flori la monumentul lui Vasile Lupu.

Iar sub ropote de aplauze a urcat pe scena, unde a tinut un discurs incarcat de promisiuni.

Ilan SOR, PRIMAR DE ORHEI: "Va promit ca daca vom continua aceasta lupta impreuna, ca o adevarată familie, in scurt timp, fiecare orheian va trai ca in Monaco, aici in Orhei."

Ulterior, primarul a oferit flori pentru 24 de cupluri ajunse la nunta de aur, iar sotii, la randul lor, l-au sarutat pe Ilan Sor.

Sarbatoarea a continuat in parcul de distractii Orhei Land unde pentru copii a fost organizata o petrecere cu eroi din povesti si animatori de peste hotare.

Seara va culmina cu un concert. Pe scena vor canta interpreti autohtoni, dar si Pepe din Romania. Sarbatoarea se va incheia in jurul orei 22.00 cu focuri de artificii.

Ilan Sor a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare pentru ca a obtinut de la Banca de Economii peste 5 miliarde de lei, pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore.

Primarul de Orhei, care se declara nevinovat, se afla in libertate pana cand se va pronunta Curtea de Apel Cahul.